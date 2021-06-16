Стало известно, на какие цели чаще всего откладывают татарстанцы

У большинства татарстанцев (63%) основной ежемесячный доход — это зарплата. Соцвыпалты получают 10%, каждый пятый (как правило, это руководители, представители ИТ-сферы и банковского сектора) — доход от инвестиций, сообщает hh.ru.



Большинство татарстанцев планируют свой бюджет. Большинство (46%) — от месяца до полугода, 33% — от полугода до года, и только 2% — на десять и более лет. 40% жителей республики откладывают 5—10% дохода, каждый пятый — 15—30%. По 7% респондентов — от трети до половины или более половины.

Больше половины татарстанцев (53%) откладывают деньги, не имея конкретной цели, «про запас». Популярные цели накоплений — улучшение жилищных условий или путешествие. Однако если четкая цель есть, респонденты отмечали, что готовы ради накоплений отказаться от ресторанов и развлечений (71%), регулярного обновления гаджетов (68%) и частого обновления гардероба (50%).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее исследование показало, что 57% жителей Казани считают себя финансово независимыми.

Маргарита Головатенко