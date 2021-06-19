В Москве открыли выставку «Современное татарское искусство»

В Москве заработала выставка «Современное татарское искусство». На ней можно увидеть работы 88 авторов из Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской области, Санкт-Петербурга и Крыма. Экспозиция включает в себя и творения художников из зарубежных стран — Белоруссии, Кыргызстана и Канады.

На выставке представлены 168 живописных и графических работ и 32 скульптуры, в том числе небольшие фигурки из бронзы и изделия из войлока. Посетили могут увидеть картины московских художников Ильяса Айдарова, Айдера Беширова, Анны Бешировой, Тагира Субханкулова, Ирины Хабибовой и Ильдара Мустафина.

Экспозиция разместилась в выставочном зале Московского отделения Союза художников России (МОСХ). Выставка, организованная Союзом художников Татарстана, проработает вплоть до 2 июля, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Татьяна Демина