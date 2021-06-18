В МВД по Татарстану объяснили огромные очереди в Управление по вопросам миграции

Фото: Дарья Пинегина

Огромные очереди в Управление по вопросам миграции МВД по Татарстану были связаны с тем, что значительное количество иностранных граждан, находящихся в республике, с 12 июня начали массово обращаться за продлением миграционного учета и за оформлением таких документов, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

С 11 по 17 июня в Татарстане на миграционный учет поставили 3 772 иностранца, 2 140 из которых — в порядке продления, сообщили в МВД по РТ.

В связи с наплывом иностранцев в Управлении по вопросам миграции решили увеличить количество сотрудников, которые занимаются их вопросами, и продлили время приема иностранных граждан.

Фото: Дарья Пинегина

Большие очереди в УВМ МВД по РТ образовались 15 июня. По оценкам корреспондента «Реального времени», на улице было больше 100 человек. У входа стояли несколько сотрудников полиции, которые пропускали внутрь по несколько человек. Как пояснили изданию иностранцы, большинство пришли за продлением регистрации, которая истекала в тот день. Заполняли заявления они прямо на улице.



Напомним, 15 июня президент РФ Владимир Путин продлил срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это основания, до 30 сентября.



Татьяна Демина