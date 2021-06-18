«Нефтехимик» объявил о переходе двух футболистов
«Нефтехимик» подписал контракты с двумя новыми футболистами, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Трудовые соглашения подписаны с защитником «Торпедо» Максимом Шоркиным и полузащитником брянского «Динамо» Павлом Барановым. Оба игрока уже находятся в расположении нижнекамской команды.
В активе 30-летнего Шоркина 30 матчей в прошлом сезоне ФНЛ, в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом. 22-летний Баранов в брянском «Динамо» провел 39 матчей и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».
Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о переходе Филиппа Дворецкова из «Торпедо».СпортФутбол
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