Один из лидеров «Торпедо» Дворецков перешел в «Нефтехимик»

Полузащитник «Торпедо» Филипп Дворецков стал игроком «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист подписал с нижнекамской командой контрактное соглашение.

Дворецков — лучший игрок «Торпедо» в сезоне-2020/21 по рейтингу InStat, набравший за чемпионат ФНЛ 240 баллов. По нескольким игровым показателям он вошел в число лучших футболистов ФНЛ на своей позиции.

Дворецков играет в роли центрального полузащитника. В прошлом сезоне он провел за «Торпедо» 33 матча в ФНЛ, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил об уходе двух футболистов основного состава.