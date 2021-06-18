В Казани по ночам будут ограничивать движение по улице Карла Маркса

В Казани по улице Карла Маркса в ночное время будут закрывать для движения транспорта некоторые участки дороги. Временные неудобства связаны с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 20 на 21 июня будет закрыт участок от улицы Пушкина до улицы Гоголя.

С 22 по 24 июня ограничение затронет дорогу от улицы Гоголя до улицы Толстого.

С 24 по 27 июня закроют участок от улицы Толстого до улицы Горького.

В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улицам Кулахметова и Шамиля Усманова. Это связано с реконструкцией теплосетей.

Алексей Нечаев