В Казани временно ограничат движение по улицам Кулахметова и Шамиля Усманова

В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улицам Кулахметова и Шамиля Усманова. Это связано с реконструкцией теплосетей.

Так, с 18.00 18 июня до 6.00 21 июня недоступна для проезда будет дорога в районе домов №16 и 7 по улице Кулахметова. С 22 июня по 15 августа на этом же участке перекроют тротуар.

Скриншот google.com/maps

Движение в районе домов №11, корп. 2 и №9 по улице Шамиля Усманова ограничено до 31 июля, сообщается на сайте мэрии Казани.



Скриншот google.com/maps

Сегодня также стало известно, что в городе на время ограничат движение по улицам Федосеевской и Касаткина. На проезжей части и тротуаре будут проходить ремонтные работы.



Татьяна Демина