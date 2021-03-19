В Казани пройдет суд над мужчиной, оплатившим спа-услуги поддельными 5-тысячными купюрами

В Казани пройдет суд над 23-летним местным жителем, оплатившим спа-услуги двумя фальшивыми 5-тысячными купюрами. Он обвиняется в хранении и перевозке в целях сбыта поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

При задержании казанца сотрудники полиции обнаружили и изъяли в арендованном им автомобиле Nissan Qashqa 17 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Эти деньги обвиняемый приобрел у неустановленного лица.

Свою вину в преступлении мужчина полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. На данный момент он заключен под стражу.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане в отношении пятерых мужчин утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о фальшивомонетничестве: в целях сбыта фигуранты дела создали преступную организацию для изготовления поддельной иностранной валюты.



Татьяна Демина