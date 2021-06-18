Мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений — это много или мало?

Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто.ру», с октября 2019 года почти достигла 1,4 млрд рублей, сказано в исследовании сервиса мониторинга даркнета DLBI. За пять месяцев 2021-го этот показатель вырос в 3,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составил 539 млн рублей.

По оценке авторов исследования, за весь 2021 год объемы мошенничества могут приблизиться к 2 млрд рублей.

Исследование опиралось на анализ открытых и закрытых чатов этих группировок, где в режиме, близком к реальному времени, публикуется информация о снятии средств с платежных карт жертв. Учитывались данные из 129 крупнейших активных преступных групп, всего же, по заявлению авторов исследования, таких групп более 200.

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Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через «Авито», 19% — через «Юлу», 11% — через «Авто.ру». Оставшаяся часть приходится на другие ресурсы, пишут «Известия».

Мошеннические операции на 1,4 млрд рублей — это:

— Свыше 200 тысяч операций за исследуемый период. Средний объем одной операции составил 6,7 тыс. рублей, при этом максимальный размер одной выплаты достиг 1,66 млн рублей.

— В среднем по 70 млн рублей в месяц, или 840 млн рублей в год.

— 14% от готового ущерба от действий кибермошенников: по данным Банка России, потери россиян от неправомерных операций без их согласия в 2020 году составил 10 млрд рублей и возрос в 1,5 раза за год.

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— Малая часть ущерба от телефонного мошенничества за последние два года — «Лаборатория Касперского» оценила этот ущерб в 40 млрд рублей.

— Доход 40 тысяч мошенников: в среднем каждый из них «зарабатывает», по данным того же исследования DLBI, 34,5 тыс. рублей.

— «Средний чек» мошенничества на сайтах объявлений (упомянутые выше 6,7 тыс. рублей) в два раза меньше, чем в банковской сфере: по данным исследования «Тинькофф», в 2021 году мошенники за один раз похищают в среднем 13,9 тыс. рублей.

— В 1,75 раза меньше, чем кибермошенники в Великобритании «заработали» за один месяц (февраль 2020-го) на фейковых объявлениях о продаже медицинских масок: по данным Sky News, это не менее 800 тыс. фунтов стерлингов (по курсу на сегодня — чуть более 800 млн рублей).

Александр Артемьев