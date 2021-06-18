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В Свияжске откроют Иоанно-Предтеченский женский монастырь

11:26, 18.06.2021
В Свияжске откроют Иоанно-Предтеченский женский монастырь
Фото: tatmitropolia.ru

В Свияжске откроют Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Об этом сообщается на сайте Казанской Епархии.

Такое решение было принято на заседании в Даниловом монастыре в Москве с участием патриарха Кирилла.

«В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла Священный Синод постановил открыть Иоанно-Предтеченский женский монастырь на острове-граде Свияжске», — говорится в сообщении

Игуменией Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Свияжске была назначена игумения Питирима (Лисицына), ранее занимавшей должность игумении Сарсинского Боголюбского женского монастыря в поселке Сарсы II Красноуфимского района Свердловской области.

Ранее в Казани прошел XVIII фестиваль «Алексеевские перезвоны».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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