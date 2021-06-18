В Татарстане за последние 14 лет сократилась численность населения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На фоне пандемии коронавируса Татарстан зафиксировал убыль населения. В регионе по итогам 2020 года число постоянно проживающих жителей сократилось на 8,8 тыс. человек. Тенденция характерна и для Казани, куда продолжают прибывать жители из других регионов.



На начало 2021 года численность населения РТ составила 3 894,12 тыс. человек, тогда как на начало прошлого года в республике проживало 3 902,89 тыс. человек. За год численность сократилась на 0,22%, то есть на 8,77 тыс. человек. В истории Татарстана это первый год за последние 14 лет, по итогам которого динамика численности населения оказалась отрицательной.

Естественная убыль населения (учитывается разница между рожденными и умершими без влияния миграции) в прошлом году оказалась на уровне 12,98 тыс. человек, что еще более значительно.

По итогам 2020-го в Казани численность населения сократилась на 50 человек с учетом миграции, а естественная убыль достигла 831 человека. Сейчас в Казани проживают 1257,39 тыс. человек, сообщает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в Татарстане выросла в 2020 году в 72 раза.

Маргарита Головатенко