В Нижнекамске откроют приют для людей, оказавшихся в трудной ситуации

В Нижнекамске откроют приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приют стал совместным проектом православных и мусульман, сообщается на странице Чистопольской Епархии РПЦ МП в соцсетях.

В приюте смогут разместиться люди разных конфессий. С просьбой помочь организовать приют к прихожанам обратились благочинный города и имам — мухтасиб Нижнекамского района.

Фото: vk.com/chistopoleparhia

Прихожане откликнулись на просьбу и заказали для приюта кухонный гарнитур. Также они помогли убраться в помещении после строительных работ.

В декабре в Казани заработали два пункта помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они открылись на территории мечети «Рахматулла» (Симонова, 3) и на месте будущей мечети напротив дома по улице Авангардной, 58.



Ольга Плешкова