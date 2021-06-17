Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2020, обыграв Австрию

Сборная Нидерландов обыграла Австрию (2:0) в матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

В первом тайме счет был открыт ударом с пенальти, 11-метровый реализовал Мемфис Депай. После перерыва Дониэлл Мален убежал к воротам соперника и выкатил под удар Дензелу Думфрису, который был точен, удвоив преимущество голландцев.

Фото: vk.com/euro2020

После этой победы Нидерланды набрали шесть очков и вышли в плей-офф Евро-2020. В активе Австрии осталось три балла. За выход из группы австрийцы поспорят с Украиной, которая сегодня победила Северную Македонию (2:1).