Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

Сборная Украины обыграла Северную Македонию (2:1) в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы — 2020 по футболу.

В первом тайме украинцы дважды отправили мяч в сетку ворот македонцев. По голу в свой актив записали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. После перерыва македонцы не реализовали пенальти, но Эзджан Алиоски сумел сразу добить мяч в ворота.

Фото: vk.com/euro2020

В концовке встречи Украина также получила возможность отличиться с 11-метрового удара, но вратарь Македонии Столе Димитриевски спас свою команду.

Эта победа стала для украинской сборной первой с 2012 года, когда на домашнем Евро они обыграли Швецию (2:1). С тех пор Украина не могла победить на чемпионатах Европы шесть матчей подряд.

После этой победы в активе команды Андрея Шевченко стало три очка. Сегодня в этой группе еще сыграют Нидерланды и Австрия, завершившие успехом свои матчи в первом туре.