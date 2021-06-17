Тренер сборной Дании: «Сделаем все для победы над Россией»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд высказался относительно дальнейших шансов его команды на чемпионате Европы-2020 после поражения от Бельгии (1:2).

«Я уже думаю о матче против России. Мы еще не закончили свой путь на этом турнире и сделаем все возможное, чтобы обыграть россиян», — сказал Юлманд.



Фото: uefa.com

Также он выразил свое уважение датским болельщикам и футболистам сборной, назвав нынешнюю команду очень сплоченной.

«Сложно описать, насколько велико мое уважение к этим парням и к этим фанатам. Мы чувствовали колоссальную поддержку от всех, кто нас окружает, от всего стадиона. А еще эта команда очень сплоченная», — заявил Юлманд.

Игра против России состоится 21 июня в Копенгагене. После двух сыгранных матчей на турнире Дания занимает последнее место в группе В, не набрав очков во встречах с Финляндией (0:1) и Бельгией (1:2).

Это было неубедительно: Россия минимально обыграла финнов, но осталось много вопросов