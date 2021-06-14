Украина повторила антирекорд Югославии по поражениям подряд в рамках чемпионатов Европы
Сборная Украины по футболу проиграла свой шестой матч подряд в рамках финальных этапов на чемпионатах Европы.
Поражение от Нидерландов в первом туре группового раунда Евро-2020 стало для украинцев уже шестым, начиная с 2012 года. Тогда они уступили Франции, после чего не смогли набрать очков в матчах против Англии, Германии, Северной Ирландии и Польши.
Этот результат стал повторением антирекорда чемпионатов Европы, который принадлежал сборной Югославии, установленного еще в период с 1968-го года по 1984-й.
На Евро-2020 Украине еще предстоит провести матчи против Северной Македонии и Австрии, сегодня сыгравшие между собой в группе С.СпортФутбол
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