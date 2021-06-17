В Челнах в некоторые дома возобновили подачу горячей воды, остановленную из-за опрессовки теплосетей

В Набережных Челнах в некоторые дома возобновили подачу горячей воды. Ее отключали из-за опрессовки теплосетей, которая началась в городе 15 июня.

Горячее водоснабжение снова есть у жителей комплексов 52 (52/07, 52/08, 531, 52/34, 52/35, школы 52/06, 52/37, 52/39, детсады 52/01, 52/02, 52/03, 52/04 и 52/05), 63 и 64, сообщила в своем instagram-аккаунте пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Работы по опрессовке тепловых сетей в автограде планируют закончить 28 июня.

Напомним, первый этап опрессовки теплосетей стартовал в Набережных Челнах 17 мая. 15 июня в городе приступили ко второму этапу.

Татьяна Демина