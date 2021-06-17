43-летний Буффон спустя 20 лет вернулся в «Парму»

Вратарь Джанлуиджи Буффон официально вернулся в «Парму», сообщается на сайте итальянской команды.

Возвращение футболиста презентовали видеороликом, по сюжету которого голкипер выкапывает на поле сундучок с костюмом Супермена и формой клуба. При этом посты в социальных сетях команды были сопровождены хештегом «Возвращение Супермена».

43-летний Буффон начинал свою профессиональную карьеру в «Парме». Ровно 20 лет назад он ушел из клуба и перешел в «Ювентус», где провел 19 сезонов с перерывом на годичный контракт во французском «ПСЖ».

По итогам прошлого сезона «Парма» вылетела из высшего дивизиона страны и начнет следующий чемпионат Италии в серии В.

Напомним, ранее «Ювентус» объявил о смене главного тренера. Вместо Андреа Пирло на вакантную должность вернулся Массимилиано Аллегри.