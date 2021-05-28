Массимилиано Аллегри официально возглавил «Ювентус»

Новым главным тренером «Ювентуса» стал итальянский специалист Массимилиано Аллегри, сообщает официальный сайт клуба.

В клубе не стали называть сроки и условия заключенного с тренером контракта. Некоторые итальянские СМИ сообщают, что с рулевым «Ювентуса» подписано соглашение, рассчитанное до 2025 года, с зарплатой около 9 млн евро в год.

Аллегри уже руководил «Ювентусом» с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб выиграл в общей сложности 11 трофеев, среди которых пять подряд чемпионств в Серии А.

Напомним, ранее «Ювентус» расстался с главным тренером Андреа Пирло.