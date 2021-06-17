Татарстан потратит на организацию пленарных заседаний 2,6 млн рублей

Аппарат Госсовета Татарстана потратит на организацию пленарных заседаний во втором полугодии 2021 года 2,6 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно оказать услуги по организации и обслуживанию заседаний президиума и комитетов Госсовета РТ, президиума фракции, круглых столов, семинаров, встреч, парламентских слушаний и других мероприятий с участием депутатов, приглашенных гостей и специалистов. Еще необходимо организовывать конференции и форумы.

Среди требований к подрядчику, связанных с определением соответствия оказываемых услуг, — наличие необходимого количества мебели, столовой посуды, приборов, скатертей для проведения мероприятия, а еще официантов. Для мероприятия будет нужно организовать питание, соответствующее всем необходимым требованиям, в том числе санитарным. Место, включая техническую комнату, предоставляет заказчик.

Заявку можно подать до 24 июня. Срок оказываемых услуг — с даты заключения контракта и до 31 декабря 2021 года включительно.



Маргарита Головатенко