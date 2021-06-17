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Татарстан потратит на организацию пленарных заседаний 2,6 млн рублей

15:33, 17.06.2021

Аппарат Госсовета Татарстана потратит на организацию пленарных заседаний во втором полугодии 2021 года 2,6 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно оказать услуги по организации и обслуживанию заседаний президиума и комитетов Госсовета РТ, президиума фракции, круглых столов, семинаров, встреч, парламентских слушаний и других мероприятий с участием депутатов, приглашенных гостей и специалистов. Еще необходимо организовывать конференции и форумы.

Среди требований к подрядчику, связанных с определением соответствия оказываемых услуг, — наличие необходимого количества мебели, столовой посуды, приборов, скатертей для проведения мероприятия, а еще официантов. Для мероприятия будет нужно организовать питание, соответствующее всем необходимым требованиям, в том числе санитарным. Место, включая техническую комнату, предоставляет заказчик.

Заявку можно подать до 24 июня. Срок оказываемых услуг — с даты заключения контракта и до 31 декабря 2021 года включительно.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБюджетФинансы Татарстан
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