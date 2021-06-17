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Кержаков назначен главным тренером футбольного «Нижнего Новгорода»

14:22, 17.06.2021
Кержаков назначен главным тренером футбольного «Нижнего Новгорода»
Фото: vk.com/fctomtomsk

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» стал Александр Кержаков. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем «Инстаграме».

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород, вперед!» — написал Никитин.

Ранее Кержаков возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет), а также «Томь», вместе с которой в прошлом сезоне вылетел из ФНЛ, заняв 18-е место в турнире из 22 команд.

«Нижний Новгород» по итогам прошедшего чемпионата ФНЛ завоевал право выступать в РПЛ.

Кержаков опять Kerzhakoved. Теперь уже как тренер

СпортФутбол
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