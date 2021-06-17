Правительство выделит семьям с детьми от 3 до 7 лет еще 55 млрд рублей

Семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



На заседании кабмина премьер заявил, что на поддержку семей с детьми от трех до семи лет выделено 200 млрд рублей. К этой сумме дополнительно выделят 55 млрд.

Мишустин напомнил, что в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, пишет ТАСС. В Татарстане прожиточный минимум на ребенка составляет 9 995 рублей.



В июне правительство выделило 27 млрд на погашение ипотеки для многодетных семей.

Ольга Плешкова