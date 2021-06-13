Правительство выделило 27 млрд на погашение ипотеки для многодетных семей

На компенсацию платежей по кредитам за жилье для многодетных семей в России выделено еще больше 27 млрд рублей. Об этом пишут на на сайте кабмина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, российские власти выделяют 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки тем семьям, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. В 2020 году государство выделило на это 40,5 млрд рублей, а в 2021 — 26,8 млрд. Новые 27 миллиардов дадут поддержать еще минимум 60 тысяч семей с тремя детьми и более.

Напомним, на пленарной сессии ПМЭФ-2021 Владимир Путин предложил продлить действие условий льготной ипотеки для всех регионов еще на год — до 1 июля 2022 года. Ставка по ней — 7%.