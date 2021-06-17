В Казань с опозданием прибудет рейс из Симферополя из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе

В Казань с опозданием прибудет рейс из Симферополя. Причина в том, что в аэропорту Симферополя самолет авиакомпании Pegas Fly частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Взлетно-посадочная полоса заблокирована. Над полуостровом скопились самолеты, которые не могут приземлиться. По данным онлайн-табло, на несколько часов задерживаются рейсы как в Казань, так и из Казани.

В апреле в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что причиной инцидента стал порыв ветра.

Ольга Плешкова