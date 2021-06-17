Долги татарстанцев «Татфондбанку» на 200 миллионов выставили на продажу

Фото: Роман Хасаев

Тысячи должников

Свыше 2,5 тысяч должников рухнувшего «Татфондбанка» могут в перспективе сменить держателя долга: как выяснило «Реальное время», банк выставил права требования к ним на торги. Общая сумма требований составляет 385,97 млн рублей, такова же начальная цена их продажи. На торги идут два лота — в первый объединены 2 531 должников, во второй — еще 12 (с чем связано именно такое разделение — неясно)

Общее число должников — 2 543. Суммы долга различаются от нескольких десятков тысяч до более миллиона рублей, но, как следует из документации торгов, самая крупная задолженность не превышает 1,9 млн рублей.

Все без исключения долги ранее взыскивались через суд, причем некоторые — еще до краха банка. В перечне фигурируют решения суда и от 2015, и от 2013 годов. «Реальное время» выборочно ознакомилось с несколькими делами из разных регионов — во всех речь шла о просроченных кредитах физлицу (как правило по ставке в районе 21%). Сам факт договоров и задолженностей не оспаривался, ответчики иногда просили снизить размеры неустоек, ссылаясь на тяжелое материальное положение. Так, в процессе в Московском районном суде Чебоксар должник говорил, что перестал платить по кредиту так как потерял работу, и суд в вопросе размера неустойки пошел ему навстречу.

Отметим, что среди ответчиков есть и банкроты, но их немного — всего трое на 2,5 тыс. человек.

География у должников довольно широкая: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская обл., Новосибирская область, Пермский край, Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Самарская, Саратовская и Свердловская области, Удмуртия, ХМАО-Югра, Чувашия, Ярославская область.

Однако, как подсчитало «Реальное время» большая часть судебных решений — 1841 из 2543 — приходится все же на татарстанские суды. В совокупности, по подсчетам «Реального времени», на этих должников приходится 209 из 386 млн рублей долгов.

Торги по всем этим долгам стартуют 2 августа. Если на первых торгах права требования не реализуют, то цена будет снижаться — по первому лоту (на него приходится 371 из 386 млн рублей). К ноябрю 2021 года она может достигнуть 6,5% от начальной.

На конкурсное производство в ТФБ ушло больше, чем выручили на торгах

Конкурсное производство в ТФБ еще далеко от завершения, более того — спустя четыре года после его краха на торги выставляются все новые лоты из числа имущества банка. Так, в мае этого года официально выставили на торги штаб-квартиру «Татфондбанка» на Чернышевского, 43 — на старте ее оценили в 417,9 млн рублей.

По данным АСВ на начало мая, в реестр кредиторов включены требования на 149,9 млрд рублей, из них 71,17 млрд приходятся на первую очередь. В конкурсную массу за это время поступило 39,7 млрд рублей, из которых только 1,8 млрд рублей — от реализации имущества (в том числе прав требований) на торгах. На само конкурсное производство ушло больше — 3,67 млрд рублей.

Как следует из отчетности АСВ, удовлетворено 47% требований кредиторов первой очереди, или же 22,34% от требований всех кредиторов.

Александр Артемьев