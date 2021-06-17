Врач рассказал о первых словах футболиста Эриксена, пережившего остановку сердца на поле

Врач УЕФА Йенс Кляйнефельд, непосредственно помогавший полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену после инцидента с остановкой сердца на матче с Финляндией (0:1), рассказал о первых словах футболиста после его реанимации.

«Примерно через 30 секунд игрок открыл глаза, и я смог поговорить с ним напрямую. Это был очень волнующий момент, потому что в такой чрезвычайной ситуации в повседневной жизни шансы на успех намного ниже. Я его спросил: «Ну что, ты с нами?» Он ответил: «Да, я снова среди вас. Мне всего 29 лет». Я был на 99% уверен, что он прибудет в больницу и его состояние останется стабильным», — цитирует врача RMCSport.

Напомним, Эриксен упал на газон в одном из игровых эпизодов в матче с Финляндией (0:1), потеряв сознание. Футболисту прямо на поле делали непрямой массаж сердца. Спустя десять минут Эриксен был отправлен на машине скорой помощи в реанимацию.

Чуть позже эксперт по кардиологии предположил, что футболисту придется завершить профессиональную карьеру после случившегося.