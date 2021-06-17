Счетная палата предупредила о риске кризиса из-за льготной ипотеки

В Счетной палате России заявили, что быстрый рост ипотеки может привести к новому кризису. В ведомстве предложили выдавать льготную ипотеку только нуждающимся либо ввести ограничение на однократное использование программы одним покупателем.

В докладе Счетной палаты с анализом реализации программы указано, что форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Высокая долговая нагрузка повышает риск кризиса и усиливает посткризисные рецессии в экономике.

Ведомство рекомендует при продлении льготной ипотеки после 1 июля скорректировать программу и ввести ограничения по участию в программе, пишет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам прошлого года установил исторический рекорд: в 2020 году в стране выдали 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

Ольга Плешкова