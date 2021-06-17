В Казани возбудили дело за экспорт материалов, используемых при создании оружия массового поражения

В Казани возбудили дело по статье 189 УК РФ — «Незаконный экспорт из РФ материалов, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения». Дело возбуждено в отношении 34-летнего директора общества с ограниченной ответственностью.

Следствие считает, что мужчина незаконно экспортировал из России материал, который может быть использован при создании оружия массового поражения (химического оружия) и в ношении которого установлен экспортный контроль, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Казанцу грозит семь лет лишения свободы. Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.

На прошлой неделе в Татарстане вынесли приговор двоим предпринимателям за попытку незаконного вывоза через границу иностранной валюты в особо крупном размере. Двое предпринимателей незаконно пытались вывезти через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иностранную валюту в размере 132 000 долларов США (по курсу ЦБ 10 055 872 рубля 80 коп.)



Ольга Плешкова