В Татарстане вынесли приговор предпринимателям за попытку вывоза иностранной валюты

В Татарстане вынесли приговор двоим предпринимателям за попытку незаконного вывоза через границу иностранной валюты в особо крупном размере. Об этом сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

Сообщается, что двое предпринимателей незаконно пытались вывезти через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иностранную валюту в особо крупном размере. Попытка перевезти деньги за границу была выявлена сотрудниками таможни во время личного досмотра с применением технического оборудования и служебной собаки.



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Ольга Плешкова