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В Казани появится улица Артековская

09:39, 17.06.2021
В Казани появится улица Артековская

В Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов.

Улица появится на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки). Сроки появления пока неизвестны.

Напомним, еще 12 новых улиц появится на территории жилого массива «Брайт Парк» в Приволжском районе Казани. Улицы получили следующие названия:

  • улица 1 ‒ «улица Адымнар — Адымнар урамы»;
  • улица 2 ‒ «улица Истэлек — Истәлек урамы»;
  • улица 3 ‒ «улица Ихсан — Ихсан урамы»;
  • улица 4 ‒ «улица Манзара — Манзара урамы»;
  • улица 5 ‒ «улица Замана — Замана урамы»;
  • улица 6 ‒ «улица Ирисовая — Ирис урамы»;
  • улица 7 ‒ «улица Бэлэкэч — Бәләкәч урамы»;
  • улица 8 ‒ «улица Сказочная — Сказочная урамы»;
  • улица 9 ‒ «улица Татлы — Татлы урамы»;
  • улица 10 ‒ «улица Душистая — Душистая урамы»;
  • улица 11 ‒ «улица Яран — Яран урамы»;
  • улица 12 ‒ «улица Бахадир — Баhадир урамы».
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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