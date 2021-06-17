В Казани появится улица Артековская
В Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов.
Улица появится на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки). Сроки появления пока неизвестны.
Напомним, еще 12 новых улиц появится на территории жилого массива «Брайт Парк» в Приволжском районе Казани. Улицы получили следующие названия:
- улица 1 ‒ «улица Адымнар — Адымнар урамы»;
- улица 2 ‒ «улица Истэлек — Истәлек урамы»;
- улица 3 ‒ «улица Ихсан — Ихсан урамы»;
- улица 4 ‒ «улица Манзара — Манзара урамы»;
- улица 5 ‒ «улица Замана — Замана урамы»;
- улица 6 ‒ «улица Ирисовая — Ирис урамы»;
- улица 7 ‒ «улица Бэлэкэч — Бәләкәч урамы»;
- улица 8 ‒ «улица Сказочная — Сказочная урамы»;
- улица 9 ‒ «улица Татлы — Татлы урамы»;
- улица 10 ‒ «улица Душистая — Душистая урамы»;
- улица 11 ‒ «улица Яран — Яран урамы»;
- улица 12 ‒ «улица Бахадир — Баhадир урамы».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым