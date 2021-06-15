Прокуратура начала проверку после пожара на объекте культурного наследия регионального значения в Елабуге

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия после возгорания в Елабуге «Здания клуба банковских служащих», расположенного по адресу ул. 10 лет Татарстана, 9.



На место происшествия выехали прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц. По итогам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

Объект, на котором произошел пожар, находится в собственности муниципалитета и не используется. Горела кровля здания.



Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС России по Татарстану, площадь горения составила 120 кв. метров. Никто не пострадал и не погиб.

Татьяна Демина