Прокуратура начала проверку после пожара на объекте культурного наследия регионального значения в Елабуге
Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия после возгорания в Елабуге «Здания клуба банковских служащих», расположенного по адресу ул. 10 лет Татарстана, 9.
На место происшествия выехали прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц. По итогам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Объект, на котором произошел пожар, находится в собственности муниципалитета и не используется. Горела кровля здания.
Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС России по Татарстану, площадь горения составила 120 кв. метров. Никто не пострадал и не погиб.
Справка
«Здание клуба банковских служащих» — двухэтажное здание, расположенное по ул.10 лет Татарстана,9 общей площадью 1042,3 кв. метров. В настоящее время не используется.
В послевоенное время до 1970 г. на втором этаже здания располагался Дом культуры. После все помещения были отданы под общежитие прядильной фабрики.
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