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В Мамадышском районе Татарстана отремонтировали дорогу М-7 «Волга» — Усали — Албай

08:31, 17.06.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Мамадышском районе Татарстана отремонтировали дорогу М-7 «Волга» — Усали — Албай
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Мамадышском районе Татарстана отремонтировали дорогу М-7 «Волга» — Усали — Албай. Работы велись на участке от 0 км до 2 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте Миндортранса Татарстана.

Эта дорога соединяет населенные пункты Усали, Владимирово, Албай, Средний Берсут, по ней проходит школьный маршрут. Она запроектирована по нормативам 4-й технической категории с 2 полосами движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров.

Дорожные рабочие уложили верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Были укреплены щебнем обочины по 1,5 м, установлены четыре дорожных знака и нанесена дорожная разметка.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане временно ограничили движение на трассе Р-239. Ограничение движения связано с ремонтом надземного факельного газопровода ПАО «Татнефть».

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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