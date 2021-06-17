В Мамадышском районе Татарстана отремонтировали дорогу М-7 «Волга» — Усали — Албай

В Мамадышском районе Татарстана отремонтировали дорогу М-7 «Волга» — Усали — Албай. Работы велись на участке от 0 км до 2 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте Миндортранса Татарстана.

Эта дорога соединяет населенные пункты Усали, Владимирово, Албай, Средний Берсут, по ней проходит школьный маршрут. Она запроектирована по нормативам 4-й технической категории с 2 полосами движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров.

Дорожные рабочие уложили верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Были укреплены щебнем обочины по 1,5 м, установлены четыре дорожных знака и нанесена дорожная разметка.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

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Ольга Плешкова