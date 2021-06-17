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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +25 градусов

05:30, 17.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 17 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. При грозе порывы могут достигать 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +20..+25 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +23 до +25 градусов, в Набережных Челнах — от +20°С до +23°С.

Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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