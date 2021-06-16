Между Россией и США может состояться обмен осужденными

В Женеве после переговоров российского и американского лидеров проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ рассказал, что в вопросе обменов заключенными могут быть найдены определенные компромиссы. Над этим вопросом будут работать госдеп США и МИД России.

Несколько дней назад Путин прокомментировал возможность обмена заключенными между Россией и США в эксклюзивном интервью телеканалу NBC. На вопрос журналиста о том, готов ли он рассмотреть обмен осужденных в России американских граждан, президент ответил утвердительно.

«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — сказал он.

Алексей Нечаев