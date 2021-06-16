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Происшествия

В Казани напали на курьера службы доставки продуктов и отобрали велосипед

15:34, 16.06.2021 1
В Казани напали на курьера службы доставки продуктов и отобрали велосипед
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани у курьера одной из служб доставки продуктов неизвестный отобрал велосипед, когда тот переходил дорогу. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о грабеже, сообщили в УМВД России по Казани.

Вскоре подозреваемый был задержан, он полностью признал вину и рассказал, что похищенный велосипед продал первому встречному.

Полицейские уже установили, что задержанный причастен к серии других имущественных преступлений, совершенных на территории Казани.

В прошлом году в Казани уже происходили случаи нападения на курьеров — в апреле двое мужчин напали на курьера сервиса «Яндекс.Еда».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:39
    Молодцы полицейские.
    Быстро и квалифицированно сработали.
    Так держать!
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