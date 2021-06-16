В Казани напали на курьера службы доставки продуктов и отобрали велосипед

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани у курьера одной из служб доставки продуктов неизвестный отобрал велосипед, когда тот переходил дорогу. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о грабеже, сообщили в УМВД России по Казани.

Вскоре подозреваемый был задержан, он полностью признал вину и рассказал, что похищенный велосипед продал первому встречному.

Полицейские уже установили, что задержанный причастен к серии других имущественных преступлений, совершенных на территории Казани.

В прошлом году в Казани уже происходили случаи нападения на курьеров — в апреле двое мужчин напали на курьера сервиса «Яндекс.Еда».