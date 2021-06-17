Ак Барс Страхование стала первой страховой компанией в России, получившей ESG-рейтинг

Национальное рейтинговое агентство присвоило ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» ESG-рейтинг на уровне B1.esg. Компания демонстрирует развивающийся уровень интеграции повестки ESG в деятельность общества и качества соблюдения соответствующих практик.

На данный момент Ак Барс Страхование активно интегрирует принципы ESG (environmental, social, governance, — с англ. экологическое, социальное, корпоративное) во внутренние документы, бизнес-процессы и корпоративные процедуры. В компании соблюдают политику в области охраны окружающей среды, реализуют ряд практических мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду, ведут работу по ответственному потреблению ресурсов в офисах компании и продолжают развивать систему учета влияния климатических рисков. Кроме того, в страховой организации внедряются специальные продукты в области экологического страхования, реализуется ряд дополнительных экологических инициатив.

В социальной сфере Ак Барс Страхование поддерживает стандарты этики, добросовестности и ответственного ведения бизнеса, а также фокусируется на формировании долгосрочных партнерских отношений с клиентами, страховыми агентами, сотрудниками, компаниями группы. Компания демонстрирует высокий уровень интеграции в местную социальную среду в регионе присутствия, создает социально ориентированные продукты и реализует программы финансовой грамотности и повышения доступности и качества услуг.

Принципы устойчивого развития интегрированы на все уровни организации, включая Совет директоров. Для внедрения ESG сформирован Зеленый комитет.

— В компании сформулированы инициативы по ответственному ведению бизнеса, управлению и учету социальных и экологических факторов. Мы разрабатываем максимально понятные и доступные для клиентов программы страхования. Поддерживаем прозрачные отношения с нашими агентами и партнерами. Наша компания разделяет принципы ESG. Уверен, что полученный рейтинг поможет обеспечить более устойчивый рост компании в будущем и станет важным драйвером не только для нашего Общества, но и для отрасли в целом, — комментирует генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Рустем Исмагилов.

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