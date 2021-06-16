В Нурлате осудили местного жителя, топором убившего приятеля

В Нурлате осудили 68-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура города поддержала обвинительное заключение, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 19 февраля 2021 года на улице Хусаинова в Нурлате мужчина, будучи пьяным, поссорился с приятелем. Во время ссоры мужчина вытолкнул приятеля в помещение веранды, ударил рукой по голове, а затем схватил топор и 18 раз ударил обухом по телу и голове. От травм потерпевший умер на месте.

Тело погибшего убийца пытался спрятать в погребе. В начале марта родственники пришли в дом подсудимого. В какой-то момент они позвонили на номер телефона пропавшего родственника. На чердаке зазвонил телефон.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил виновного к восьми годам колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

На днях Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Набережные Челны по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Ольга Плешкова