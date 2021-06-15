Житель Челнов избил мать до смерти из-за 200 рублей

Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Набережные Челны по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По версии следствия, подозреваемый возвращался домой с супругой из гостей в ночь с 12 на 13 июня этого года — мужчина был пьян. Дома он попросил у 57-летней матери 200 рублей, чтобы оплатить проезд. Она отказала ему, мужчина начал избивать женщину. Супруга обратилась к соседям — они вызвали полицию. Подозреваемый был задержан. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных повреждений.

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Судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Весной Верховный суд Татарстана вынес приговор о жестоком избиении со смертельным исходом в Балтасинском районе в июне 2020-го. Тогда жертвой двух местных жителей стал 51-летний мужчина, отсидевший 9 лет за убийство их тещи.



Алексей Нечаев