На покупку жилья для переселения граждан из «авариек» в Казани потратят 223 млн рублей

В Казани приобретут жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья на 223,4 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани». Среди основных требований к квартирам — они не должны находиться в цокольных, полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, деревянных домах и в домах, подлежащих сносу. Дома не должны быть построены без проекта (самовольные постройки).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тендер на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья проводится ежегодно, но суммы разнятся. В прошлом году победителем тендера стал Госжилфонд, на эти цели было потрачено 144,6 млн рублей.

Маргарита Головатенко