Камеры видеонаблюдения по всей России планируют свести в одну систему

В правительстве России обсуждают вопрос объединения всех камер видеонаблюдения в единую систему. На разработку планируется направить 250 млрд рублей за пять лет.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, проект предполагает установку «умных» камер с функцией вычислительного анализа. Система может распознавать некоторые инциденты, такие как преступления, и затем передавать данные в центры обработки данных.

Идея обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город». Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ. Как пишет газета, на закупку решений для АПК он выделит каждому региону до 3 млрд рублей.



После трагедии в казанской гимназии в МВД объяснили, почему камеры системы «Безопасный город» в Казани не распознали оружие в руках Галявиева, который открыто шел по улице с ружьем в руках. Технологии заточены на распознавание нарушений ПДД.



Ольга Плешкова