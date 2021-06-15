Скончался известный футбольный тренер Александр Аверьянов

Известный российский тренер по футболу Александр Аверьянов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В бытность футболистом Аверьянов в составе юношеской сборной СССР дважды становился победителем чемпионата Европы. Кроме этого он провел 178 матчей в высшей лиге СССР, в которых отметился 25 забитыми мячами.

В тренерской карьере Аверьянов был известен своей работой в самарских «Крыльях Советов», «Алании» из Владикавказа, элистинском «Уралане» и ярославском «Шиннике».