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Скончался известный футбольный тренер Александр Аверьянов

23:45, 15.06.2021
Скончался известный футбольный тренер Александр Аверьянов
Фото: vk.com/fckssamara

Известный российский тренер по футболу Александр Аверьянов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В бытность футболистом Аверьянов в составе юношеской сборной СССР дважды становился победителем чемпионата Европы. Кроме этого он провел 178 матчей в высшей лиге СССР, в которых отметился 25 забитыми мячами.

В тренерской карьере Аверьянов был известен своей работой в самарских «Крыльях Советов», «Алании» из Владикавказа, элистинском «Уралане» и ярославском «Шиннике».

СпортФутбол
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