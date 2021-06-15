Путин пока не планирует посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить матчи чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», — сказал Песков.

Всего в Санкт-Петербурге запланировано проведение семи матчей Евро-2020. В том числе шесть игр группового раунда и одна встреча четвертьфинала турнира.

Подробнее о первых сыгранных матчах чемпионата Европы — 2020 по футболу читайте в материале «Реального времени».