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Путин пока не планирует посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

16:32, 15.06.2021
Путин пока не планирует посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить матчи чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», — сказал Песков.

Всего в Санкт-Петербурге запланировано проведение семи матчей Евро-2020. В том числе шесть игр группового раунда и одна встреча четвертьфинала турнира.

Подробнее о первых сыгранных матчах чемпионата Европы — 2020 по футболу читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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