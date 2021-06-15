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В казанской школе сработала пожарная сигнализация — вызов оказался ложным

15:00, 15.06.2021
В казанской школе сработала пожарная сигнализация — вызов оказался ложным
Фото: Максим Платонов

Возле казанской школы №18 были замечены пожарные машины. Фото с места события было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ «Реальному времени» сообщили, что было сообщение о задымлении в спортивном зале. Пожарные выехали на место, вызов оказался ложным — сработала пожарная сигнализация.

В прошлом году в Казани эвакуировали гимназию №11 по ул. Начальной, 15 из-за ложного срабатывания датчика пожарной сигнализации.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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