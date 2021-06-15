Новости общества

13:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лидер группы «Коррозия металла» подарил казанскому Музею соцбыта виниловые пластинки и гитару

12:55, 15.06.2021
Лидер группы «Коррозия металла» подарил казанскому Музею соцбыта виниловые пластинки и гитару
Фото: Казанский музей соцбыта

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий подарил казанскому Музею соцбыта коллекционные виниловые пластинки и свою старую бас-гитару. Об этом сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

Также Троицкий передал музею джинсовую куртку с логотипом своего коллектива. На гитаре он сыграл прямо у стен музея.

Посетителям музея музыкант рассказал о первом концерте группы «Коррозия металла», своем советском детстве, сыграл на игровом автомате «Морской бой» и послушал на старом проигрывателе пластинки с классической музыкой.

Недавно гитару и куртку с логотипом музею передала группа «Ария».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также