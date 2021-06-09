«Ария» в Казани: «Рок как жанр не получает развития — СМИ его в упор не замечают»
Джинсы от президентов и музыкантов
Сегодня на выставку «Джинсы как культ. 10 лет» в Культурном центре «Московский» приехали музыканты легендарной советской и российской хеви-метал-группы «Ария». Оживить в памяти прошлую эпоху решили гитарист Владимир Холстинин, басист и клавишник Виталий Дубинин (оба известны также как авторы большей части композиций «Арии») и гитарист Сергей Попов.
Выставка посвящена десятилетию Музея социалистического быта — его история началась в 2011 году именно с джинсовой выставки. С того времени коллекция музея пополнилась более чем 500 джинсами, подписанными ВИП-персонами: среди них бывший президент Франции Николя Саркози, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, режиссер Никита Михалков, художник Михаил Шемякин, артисты цирка братья Запашные, участники групп «Градусы», «Чиж & Co», музыканты Петр Мамонов и Сергей Шнуров, актриса Чулпан Хаматова.
Причем джинсами дело не ограничилось: на выставке представили и культовые экспонаты эпохи 70—80-х годов прошлого века: катушечные магнитофоны с записями на бобинах, виниловые диски, бейсболки, первые отечественные кроссовки. Некоторые экспонаты участники группы «оживили» — устроили «Торпедную атаку» на игровом автомате, посмотрели кадры боевика с видеокассеты. Экскурсию для музыкантов провел директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов.
Поклонники «Арии» презентовали музею куртку с логотипом группы, и участники коллектива расписались на ней маркерами фирменных цветов — красным и белым. Автографы «Арии» остались также на плакатах, пластинках и гитаре, которую музыканты привезли с собой. По их словам, это самодельная гитара и раньше на ней еще можно было сыграть, но теперь это только экспонат.
«Самая интеллигентная хеви-метал-группа родом из СССР»
«Почему мы с этими ребятами? Они — часть истории нашей страны. Я был свидетелем той истории, я вырос на тяжелой музыке, я вырос на эстетике западной музыки, и учителя мне говорили: как ты слушаешь эту музыку, там же ничего не понятно? А когда появились такие группы, как «Ария», уже была возможность реально даже учителям сказать, что такая музыка стала советской. Ребята еще начинали в такой группе, как «Альфа», — это была очень модная, тиражируемая группа, и это тоже их заслуга. И это самая интеллигентная хеви-метал-группа родом из СССР. Был вопрос — что будет с «Арией»? Она всегда была, есть и будет по одной простой причине — они часть истории. Даже им это уже не принадлежит, это уже бренд, который ассоциируется со временем перестройки», — заметил Валиахметов во время экскурсии.
В этом свете «Арии» удобно проводить параллели между современным миром и тем, который представлен на выставке. Например, в современной культуре чего-то похожего на культ джинсов в 80-х просто нет, считает Владимир Холстинин:
— Тогда была эпоха, когда было очень мало предложений материальных. Люди читали книги, ходили друг к другу в гости, общались. А сейчас у нас общество потребления, в магазинах можно купить все что угодно. И это перестало быть предметом охоты, вожделения или мечты. Все сидят, уткнувшись в гаджеты, и общаются с виртуальными собеседниками. И мне даже трудно сравнить эти две эпохи, они очень-очень разные.
В пример он привел поездки в турных автобусах: «Десять лет назад мы все вместе смотрели кинофильмы, а сейчас каждый смотрит свой собственный кинофильм, в своем собственном телефоне с наушниками. И чтобы кого-то позвать, надо подойти и шлепнуть его по спине, чтобы он снял их».
Основатель группы выделил несколько современных русских исполнителей в жанрах рок и метал:
— Мне понравился последний альбом «Гран-куража», я слушаю все работы группы «Слот» — наших друзей, с которыми мы связаны много лет. Настолько проникли корнями друг в друга, что уже не разгребешь. Вокалист пишет нам тексты песен, делал дизайны всех наших альбомов за последние пять лет, мы вместе записываемся в студиях и иногда играем на концертах. Совсем из современных, из молодых — группа «Эпидемия» — достойны уважения, они прошли большой творческий путь, собирают большие залы и уже тоже стали культовыми. Очень трудно назвать группы, чтобы никого не обидеть. Из бывших мне нравится «Агата Кристи», например.
Он также рассказал о своем отношении к итальянской рок-группе Maneskin, ставшей победительницей недавнего «Евровидения»:
— Я их знаю уже давно, несколько лет, мне очень понравился их клип с балериной (он говорит о рок-балладе «Torna a сasa», что переводится как «Вернись домой», — прим. ред.). Я удивился, когда они победили на «Евровидении». Я думаю, что группу такого формата вообще не должны были допустить до участия. Они же совсем не попсовой культуры. А мне они очень нравятся, хотя ни на кого не похожи. Я смотрю на их работы всегда с удовольствием.
«Ужас, что на телевидении происходит. А рок-групп будто вообще не существует»
Отвечая на вопрос о будущем русского рока, Холстинин ответил, что лучше не загадывать слишком далеко: «Мы живем сегодняшним днем. И очень рады, что мы можем пока заниматься своим любимым делом и что у нас есть аудитория, что нас любят. В одной из наших песен есть такие слова: «Что дальше будет — неизвестно». И это всех очень устраивает, лучше не загадывать. Потому что в молодости мы много мечтали, жили мыслями о будущем, а действительность часто оказывалась совсем иной. Поэтому, чтобы не разочаровываться, лучше довольствоваться тем, что есть, и стараться делать свою работу честно».
Но что касается жанра в целом, рок не получает должного развития, полагает Холстинин:
— Рок как жанр не получает развития — СМИ его в упор не замечают. У нас часто, почти всегда, sold out — заполнен весь зал. И никто не приходит с телевидения. Когда нашей группе было 25, 35 лет, даже в новостную программу мы не попали. Юбилей группы «Ария» никого не интересует. Полный зал, а телевидения нет, — с иронией отметил он. — Но мы к этому привыкли, уже есть интернет, и больше мы от них не зависим. Но я думаю, что из-за полного игнорирования рок-музыки со стороны телевидения и радио рок у нас и будет всю жизнь на такой же позиции, как сейчас.
Он отметил, что на телевидении часто не увидишь талантливых исполнителей. В пример он привел отсутствие на телевидении победителей шоу «Голос»: «Я не смотрю телевизор, но на гастролях, когда приходишь в ресторан или гостиницу, играет какая-нибудь музыкальная программа. Это ужас, что там происходит. А рок-групп будто вообще не существует. Останавливает гаишник: «Что-то фамилия знакомая. А ты случайно не музыкант?» Я говорю, что музыкант. «Откуда»? — «Из «Арии». — «О, а вы еще играете?» — «Да, еще как-то играем» (смеется). А откуда он узнает, если он в интернете не роется, а телевизор включает, а там нас нет?»
Сегодня вечером в Казани группа выступит с юбилейным шоу «Из царства теней». Оно должно было состояться еще в декабре, но коррективы в график внесла пандемия.
Сергей Попов рассказал, что у каждого участника группы есть наработки для новых альбомов, но пока они их друг другу не показывают. Однако это означает, что поклонники их творчества могут смело ожидать выхода новых композиций.
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