«Ария» в Казани: «Рок как жанр не получает развития — СМИ его в упор не замечают»

Фото: Василий Иванов

Джинсы от президентов и музыкантов

Сегодня на выставку «Джинсы как культ. 10 лет» в Культурном центре «Московский» приехали музыканты легендарной советской и российской хеви-метал-группы «Ария». Оживить в памяти прошлую эпоху решили гитарист Владимир Холстинин, басист и клавишник Виталий Дубинин (оба известны также как авторы большей части композиций «Арии») и гитарист Сергей Попов.

Выставка посвящена десятилетию Музея социалистического быта — его история началась в 2011 году именно с джинсовой выставки. С того времени коллекция музея пополнилась более чем 500 джинсами, подписанными ВИП-персонами: среди них бывший президент Франции Николя Саркози, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, режиссер Никита Михалков, художник Михаил Шемякин, артисты цирка братья Запашные, участники групп «Градусы», «Чиж & Co», музыканты Петр Мамонов и Сергей Шнуров, актриса Чулпан Хаматова.



Причем джинсами дело не ограничилось: на выставке представили и культовые экспонаты эпохи 70—80-х годов прошлого века: катушечные магнитофоны с записями на бобинах, виниловые диски, бейсболки, первые отечественные кроссовки. Некоторые экспонаты участники группы «оживили» — устроили «Торпедную атаку» на игровом автомате, посмотрели кадры боевика с видеокассеты. Экскурсию для музыкантов провел директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов.

Поклонники «Арии» презентовали музею куртку с логотипом группы, и участники коллектива расписались на ней маркерами фирменных цветов — красным и белым. Автографы «Арии» остались также на плакатах, пластинках и гитаре, которую музыканты привезли с собой. По их словам, это самодельная гитара и раньше на ней еще можно было сыграть, но теперь это только экспонат.

«Самая интеллигентная хеви-метал-группа родом из СССР»

«Почему мы с этими ребятами? Они — часть истории нашей страны. Я был свидетелем той истории, я вырос на тяжелой музыке, я вырос на эстетике западной музыки, и учителя мне говорили: как ты слушаешь эту музыку, там же ничего не понятно? А когда появились такие группы, как «Ария», уже была возможность реально даже учителям сказать, что такая музыка стала советской. Ребята еще начинали в такой группе, как «Альфа», — это была очень модная, тиражируемая группа, и это тоже их заслуга. И это самая интеллигентная хеви-метал-группа родом из СССР. Был вопрос — что будет с «Арией»? Она всегда была, есть и будет по одной простой причине — они часть истории. Даже им это уже не принадлежит, это уже бренд, который ассоциируется со временем перестройки», — заметил Валиахметов во время экскурсии.

В этом свете «Арии» удобно проводить параллели между современным миром и тем, который представлен на выставке. Например, в современной культуре чего-то похожего на культ джинсов в 80-х просто нет, считает Владимир Холстинин:



— Тогда была эпоха, когда было очень мало предложений материальных. Люди читали книги, ходили друг к другу в гости, общались. А сейчас у нас общество потребления, в магазинах можно купить все что угодно. И это перестало быть предметом охоты, вожделения или мечты. Все сидят, уткнувшись в гаджеты, и общаются с виртуальными собеседниками. И мне даже трудно сравнить эти две эпохи, они очень-очень разные.

В пример он привел поездки в турных автобусах: «Десять лет назад мы все вместе смотрели кинофильмы, а сейчас каждый смотрит свой собственный кинофильм, в своем собственном телефоне с наушниками. И чтобы кого-то позвать, надо подойти и шлепнуть его по спине, чтобы он снял их».

Основатель группы выделил несколько современных русских исполнителей в жанрах рок и метал:

— Мне понравился последний альбом «Гран-куража», я слушаю все работы группы «Слот» — наших друзей, с которыми мы связаны много лет. Настолько проникли корнями друг в друга, что уже не разгребешь. Вокалист пишет нам тексты песен, делал дизайны всех наших альбомов за последние пять лет, мы вместе записываемся в студиях и иногда играем на концертах. Совсем из современных, из молодых — группа «Эпидемия» — достойны уважения, они прошли большой творческий путь, собирают большие залы и уже тоже стали культовыми. Очень трудно назвать группы, чтобы никого не обидеть. Из бывших мне нравится «Агата Кристи», например.

Он также рассказал о своем отношении к итальянской рок-группе Maneskin, ставшей победительницей недавнего «Евровидения»:

— Я их знаю уже давно, несколько лет, мне очень понравился их клип с балериной (он говорит о рок-балладе «Torna a сasa», что переводится как «Вернись домой», — прим. ред.). Я удивился, когда они победили на «Евровидении». Я думаю, что группу такого формата вообще не должны были допустить до участия. Они же совсем не попсовой культуры. А мне они очень нравятся, хотя ни на кого не похожи. Я смотрю на их работы всегда с удовольствием.

«Ужас, что на телевидении происходит. А рок-групп будто вообще не существует»

Отвечая на вопрос о будущем русского рока, Холстинин ответил, что лучше не загадывать слишком далеко: «Мы живем сегодняшним днем. И очень рады, что мы можем пока заниматься своим любимым делом и что у нас есть аудитория, что нас любят. В одной из наших песен есть такие слова: «Что дальше будет — неизвестно». И это всех очень устраивает, лучше не загадывать. Потому что в молодости мы много мечтали, жили мыслями о будущем, а действительность часто оказывалась совсем иной. Поэтому, чтобы не разочаровываться, лучше довольствоваться тем, что есть, и стараться делать свою работу честно».

Но что касается жанра в целом, рок не получает должного развития, полагает Холстинин:

— Рок как жанр не получает развития — СМИ его в упор не замечают. У нас часто, почти всегда, sold out — заполнен весь зал. И никто не приходит с телевидения. Когда нашей группе было 25, 35 лет, даже в новостную программу мы не попали. Юбилей группы «Ария» никого не интересует. Полный зал, а телевидения нет, — с иронией отметил он. — Но мы к этому привыкли, уже есть интернет, и больше мы от них не зависим. Но я думаю, что из-за полного игнорирования рок-музыки со стороны телевидения и радио рок у нас и будет всю жизнь на такой же позиции, как сейчас.

Он отметил, что на телевидении часто не увидишь талантливых исполнителей. В пример он привел отсутствие на телевидении победителей шоу «Голос»: «Я не смотрю телевизор, но на гастролях, когда приходишь в ресторан или гостиницу, играет какая-нибудь музыкальная программа. Это ужас, что там происходит. А рок-групп будто вообще не существует. Останавливает гаишник: «Что-то фамилия знакомая. А ты случайно не музыкант?» Я говорю, что музыкант. «Откуда»? — «Из «Арии». — «О, а вы еще играете?» — «Да, еще как-то играем» (смеется). А откуда он узнает, если он в интернете не роется, а телевизор включает, а там нас нет?»



Сегодня вечером в Казани группа выступит с юбилейным шоу «Из царства теней». Оно должно было состояться еще в декабре, но коррективы в график внесла пандемия.

Сергей Попов рассказал, что у каждого участника группы есть наработки для новых альбомов, но пока они их друг другу не показывают. Однако это означает, что поклонники их творчества могут смело ожидать выхода новых композиций.

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Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

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Василий Иванов

Василий Иванов

Маргарита Головатенко, фото: Василий Иванов