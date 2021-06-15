Губерниева попросили отстранить от эфира на «Матч ТВ» из-за инцидента с Бузовой

Жена бывшего защитника сборной России Игоря Смольникова Екатерина призвала отстранить от работы на «Матч ТВ» телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева из-за инцидента с Ольгой Бузовой. Известная певица расплакалась в прямом эфире телеканала после нескольких оскорбительных вопросов со стороны журналиста.

«Можно любить или ненавидеть Бузову, относиться как угодно к ее творчеству! Но высмеивать и издеваться над женщиной — это мерзко! Низко! Омерзительно! Она женщина в первую очередь! И ни у кого нет права унижать и доводить до слез! Это издевательство на всю страну! Я считаю, их нельзя допускать на эфир! И запретить вообще появляться там. Тина, это останется незамеченным?» — написала Смольникова в сторис в «Инстаграм».

Напомним, ранее стало известно, что Бузова сыграет в новой постановке «Чудесный грузин» Московского художественного театра имени Горького (МХАТ).