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Ольга Бузова сыграет в новой постановке МХАТ о Сталине

02:37, 07.06.2021
Ольга Бузова сыграет в новой постановке МХАТ о Сталине
Фото: instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в новой постановке «Чудесный грузин» Московского художественного театра имени Горького (МХАТ), сообщила Бузова в своем Instagram.

Премьера спектакля, посвященного молодости Иосифа Сталина, состоится 11 и 12 июня. Он поднимет «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя», сказано на сайте театра.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура
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