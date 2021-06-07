Ольга Бузова сыграет в новой постановке МХАТ о Сталине
Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в новой постановке «Чудесный грузин» Московского художественного театра имени Горького (МХАТ), сообщила Бузова в своем Instagram.
Премьера спектакля, посвященного молодости Иосифа Сталина, состоится 11 и 12 июня. Он поднимет «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя», сказано на сайте театра.
Маргарита ГоловатенкоОбществоКультура
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