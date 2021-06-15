Жириновский считает, что дипотношения с США могут восстановиться после саммита

В ходе завтрашней встречи президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден могут договориться о полном восстановлении дипломатических отношений и о расширении числа дипломатов в посольствах, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Он добавил, что могут быть решены некоторые стратегические вопросы, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве. Мероприятие запланировано на 16 июня.

Маргарита Головатенко