Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жириновский считает, что дипотношения с США могут восстановиться после саммита

10:45, 15.06.2021
Жириновский считает, что дипотношения с США могут восстановиться после саммита
Фото: pnp.ru

В ходе завтрашней встречи президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден могут договориться о полном восстановлении дипломатических отношений и о расширении числа дипломатов в посольствах, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он добавил, что могут быть решены некоторые стратегические вопросы, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве. Мероприятие запланировано на 16 июня.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также