СберУслуги помогут заработать самозанятым Татарстана

Сбер в Татарстане запустил сервис СберУслуги — первую в России платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, каждый исполнитель проверен через Сбер ID, а участники сделки могут воспользоваться страховкой от экосистемы Сбера. Сейчас сервис активно приглашает к сотрудничеству исполнителей услуг.

Марина Александровская, операционный директор сервиса СберУслуги:

«Мы рады, что теперь у самозанятых в Татарстане появилась еще одна возможность заработка или подработки. С помощью сервиса СберУслуги можно легко найти занятие по душе, выстраивать гибкий график, все сделки официальные с выставлением чека, а комиссия берется только по факту оказанной услуги».

Платформа СберУслуги будет полезна и тем, кто работает на себя в статусе самозанятого: репетиторам, мастерам по ремонту, специалистам в области красоты и здоровья и другим. Благодаря сервису можно легко найти клиентов, увеличить свой доход и быть уверенным в получении оплаты за выполненную работу. Комиссия с исполнителей в сервисе берется только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем.

Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров — оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях. С помощью сервиса будет легко выбрать исполнителей для различных видов задач: обучения и образования, красоты и здоровья, ремонта техники, уборки и многих других. Сбер Услуги позволят пользователям быстро решать свои задачи с помощью мобильного приложения.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В СберУслугах представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через Сбер ID, что гарантирует защиту от несанкционированного входа посторонних и иных лиц, предлагающих услуги. Присоединиться к СберУслугам просто: нужно скачать приложение в Google Play или App Store, а также пройти регистрацию в сервисе через Сбер ID».

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»