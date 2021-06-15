В Челнах ввели в эксплуатацию половину жилья от годового плана

В Набережных Челнах на первую декаду июня ввели в эксплуатацию 48,6% жилья от годового плана. В городе уже построено 155,6 тыс. кв. метров жилья, сообщает Минстрой Татарстана.

В этом году в городе должны построить 320 тыс. кв. м. Из 15 домов 13 находятся в высокой степени готовности. Еще два — в средней.

В исполкоме отметили, что в этом году темпы по вводу жилья выше, чем в прошлом. В 2020 году половина плана была реализована только в октябре, пишет Chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и России по объемам строительства и объему построенного жилья.



Ольга Плешкова